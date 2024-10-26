Кровавой "перестрелкой" ударами завершился бой первого кыргыза в UFC

Первый этнический кыргызский боец в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мыктыбек Оролбай потерпел поражение на турнире UFC 308 в Абу-Даби, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Третьим соперником Мыктыбека Оролбая в промоушене Даны Уайта выступил поляк Матеуш Ребецкий. Оппоненты встретились в рамках промежуточного веса.

Бой начался с плотного размена в первом раунде. В завершении стартовой пятиминутки Оролбай пропустил мощный удар, в результате чего у спортсмена возникла гематома, практически полностью закрывшая глаз. В октагон вышли врачи, но атлет получил разрешение продолжить поединок.

За секунды до окончания раунда кыргызстанцу удалось отправить оппонента на настил, однако Ребецкий быстро поднялся. Уже во втором раунде Оролбай нанес сопернику кровавое рассечение брови.

На старте третьего раунда кыргызстанец дважды оказался в нокдауне, но оба раза ему удалось встать. В заключительной части раунда Оролбай в партере взял верх над соперником и нанес серию ударов, однако Ребецкому вновь удалось подняться.

Оба файтера завершили бой на ногах. Раздельным решением судей победу одержал Матеуш Ребецкий (28-29, 29-28, 29-28).

Оролбай потерпел первое поражение в UFC и второе за всю карьеру. Также кыргызстанец выиграл 13 боев при одной ничьей.

В активе Ребецкого теперь 20 побед при двух поражениях.

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