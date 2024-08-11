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Казахстанский боец проиграл непобежденному американцу дебютный поединок в UFC

Опубликовано:

Казахстанский боец ММА Николай Веретенников
Николай Веретенников. Фото: Al Powers/Zuffa LLC

Дебютный поединок казахстанца Николая Веретенникова в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) завершился поражением, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником спортсмена был американец Дэнни Барлоу. Веретенников принял бой на коротком уведомлении, заменив серба Уроша Медича, который получил травму.

Поединок прошел в основном карде турнира UFC в Лас-Вегасе (штат Невада, США). При этом Барлоу не уложился в лимит полусредней весовой категории (до 77,1 кг), из-за чего часть его гонорара уйдет Веретенникову.

Бой продлился все три раунда и завершился победой американца раздельным решением судей (29-28, 27-30, 30-27). Барлоу остался непобежденным. 29-летний спортсмен выиграл все девять профессиональных боев.

В активе Веретенникова теперь 12 побед при пяти поражениях. На дебютный поединок в UFC 34-летний спортсмен вышел с флагами Казахстана и США. Веретенников родился в Украине, с детства жил в Казахстане, а в 2015 году переехал в США.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2147422-kazahstanskiy-boec-proigral-nepobezhdennomu-amerikancu-debyutnyy-poedinok-v-ufc/

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