Дебютный соперник казахстанца Николая Веретенникова в UFC провалил взвешивание

Казахстанский боец смешанных единоборств Николай Веретенников 11 августа проведет дебютный бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный Тelegram-канал UFC Eurasia.

Казахстанец впервые выступит в промоушене Даны Уайта на турнире UFC Vegas 95, его соперником выступит американец Дэнни Бэрлоу. Бой состоится в рамках полусредней весовой категории (до 77 килограммов).

Файтер из США на официальной процедуре взвешивания перед поединком показал на весах 77,67 килограмма и не уложился в лимит своего дивизиона. Таким образом, часть его гонорара уйдет в пользу казахстанца.

Сам же Николай Веретенников успешно сделал вес и станет пятым представителем Казахстана в самом крупном ММА-промоушене. Отметим, что в этой весовой категории также выступает непобежденный отечественный боец Шавкат Рахмонов.

Веретенников подходит к своему стартовому поединку в UFC с профессиональным рекордом 12-4.

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