Шавкат Рахмонов вошел в топ-3 в обновленном рейтинге UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов взлетел в рейтинге полусреднего дивизиона UFC после победы над Стивеном Томпсоном, передает NUR.KZ со ссылкой на Спорт-Экспресс.

Шавкат Рахмонов поднимается на третью строчку рейтинга UFC в полусреднем весе после победы над американским файтером Стивеном "Вандербоем" Томпсоном.

Ранее, непобежденный казахстанец занимал пятое место, но после того как "Номад" победил "чудо-мальчик" удушающим приемом во втором раунде на UFC 296, он улучшил свои позиции.

Другой американский боец Колби Ковингтон, напротив, после поражения от чемпиона Леона Эдвардса опустился на две строчки вниз — на пятую.

Эдвардс победил Ковингтона единогласным решением суде, также на на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США).

Топ-5 лучших бойцов полусреднего веса UFC выглядит следующим образом:

Чемпион дивизиона - Леон Эдвардс (Великобритания)

Камару Усман (США) Белал Мухаммад (США) Шавкат Рахмонов (Казахстан) Гилберт Бернс (Бразилия) Колби Ковингтон (США)

Ранее стало известно, что чемпион в полусреднем дивизионе Леон Эдвардс, который успешно защитил чемпионский титул на UFC 296, готов подраться с Шавкатом Рахмоновым.

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