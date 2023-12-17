Чемпион дивизиона Рахмонова победил любимчика Трампа в титульном бою

Английский боец смешанного стиля (MMA) Леон Эдвардс одержал победу над американцем Колби Ковингтоном и защитил пояс UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг), передает NUR.KZ.

Поединок спортсменов возглавил турнир UFC 296, который прошел в Лас-Вегасе. Перед боем Ковингтон нелицеприятно высказался об убитом отце Эдвардса, что спровоцировало потасовку на пресс-конференции. В октагоне соперники не жали друг другу руки. При этом американца поддерживал бывший президент США Дональд Трамп, с которым их связывают близкие отношения.

Стартовый раунд прошел в стойке, где преимущество имел Эдвардс. Вторую пятиминутку соперники также провели на верхнем этаже, совершая немного активных действий. К середине третьего раунда Ковингтон провел тейкдаун, но не смог долго контролировать оппонента.

В начале четвертой пятиминутки англичанин выполнил попытку удушающего приема, однако претендент сумел спастись. В заключительном раунде американец провел тейкдаун через бросок, но вскоре отдал доминирующую позицию. Вернув контроль, Ковингтон забрал концовку боя, чего для общей победы не хватило.

По итогам 25 минут все три судьи признали сильнейшим Эдвардса со счетом 49-46. Англичанин второй раз защитил пояс в полусреднем весе. Его следующим соперником может стать казахстанец Шавкат Рахмонов, который занимает пятое место в дивизионе и на UFC 296 одолел американца Стивена Томпсона.

Всего на счету Эдвардса теперь 22 победы при трех поражениях и одном поединке без результата. Ковингтон выиграл 17 боев за карьеру и уступил в четырех.

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