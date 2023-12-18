Чемпион UFC готов подраться с Шавкатом Рахмоновым

Чемпион в полусреднем весе Леон Эдвардс, который на турнире UFC 296 успешно защитил чемпионский пояс, на пресс-конференции после боя заявил, что готов подраться с Шавкатом Рахмоновым, передает NUR.KZ.

Английский боец ямайского происхождения Леон Эдвардс, отвечая на вопросы журналистов о следующем сопернике, заявил, что готов встретиться с Шавкатом Рахмоновым.

"Да, я видел выступление Шавката. Он неплохо побился, но, я думаю, что Вондербой уже на спаде в свои 40 лет. Конечно, Шавкат вышел и сделал то, что должен. Неважно, он следующий или кто-то еще, мне плевать - это моя эра. Сейчас я хочу побить рекорд Жоржа Сен-Пьера по защите титула в полусреднем весе - неважно, кто будет моим следующим оппонентом", - заявил на пресс-конференции Эдвардс.

Напомним, Рахмонов одержал уверенную победу над Стивеном Томпсоном в рамках турнира UFC 296. Казахстанец справился с оппонентом в концовке второго раунда, успешно применив удушающий прием.

Ранее, мы также рассказывали о том, сколько заработал за победный бой казахстанский файтер.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.