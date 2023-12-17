Шавкат Рахмонов досрочно победил Стивена Томпсона на турнире UFC

Казахстанский боец смешанного стиля (MMA) Шавкат Рахмонов одержал победу над американцем Стивеном Томпсоном на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе, передает NUR.KZ.

Поединок спортсменов в полусреднем весе (до 77,1 кг) прошел в рамках основного карда шоу. Перед боем Рахмонов занимал пятое место в рейтинге дивизиона, Томпсон — шестое.

С первой минуты 29-летний казахстанец начал оказывать давление на своего соперника. Боец по прозвищу "Номад" контролировал оппонента у сетки, и только в конце раунда спортсмены вернулись в центр октагона.

Вторая пятиминутка также началась с прессинга от Рахмонова. К середине раунда атлеты оказались на настиле, Томпсон выдержал попытку болевого приема. Однако следующий заход казахстанца на сабмишен оказался успешным. Американец просигнализировал о сдаче после удушающего приема за несколько секунд до конца раунда.

Рахмонов выиграл все 18 боев за карьеру, в том числе шесть — в UFC. В активе 40-летнего Томпсона теперь 17 побед при семи поражениях и одной ничьей.

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