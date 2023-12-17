Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Шавкат Рахмонов досрочно победил Стивена Томпсона на турнире UFC

Опубликовано:

Шавкат Рахмонов
Шавкат Рахмонов. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Казахстанский боец смешанного стиля (MMA) Шавкат Рахмонов одержал победу над американцем Стивеном Томпсоном на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе, передает NUR.KZ.

Поединок спортсменов в полусреднем весе (до 77,1 кг) прошел в рамках основного карда шоу. Перед боем Рахмонов занимал пятое место в рейтинге дивизиона, Томпсон — шестое.

С первой минуты 29-летний казахстанец начал оказывать давление на своего соперника. Боец по прозвищу "Номад" контролировал оппонента у сетки, и только в конце раунда спортсмены вернулись в центр октагона.

Вторая пятиминутка также началась с прессинга от Рахмонова. К середине раунда атлеты оказались на настиле, Томпсон выдержал попытку болевого приема. Однако следующий заход казахстанца на сабмишен оказался успешным. Американец просигнализировал о сдаче после удушающего приема за несколько секунд до конца раунда.

Рахмонов выиграл все 18 боев за карьеру, в том числе шесть — в UFC. В активе 40-летнего Томпсона теперь 17 побед при семи поражениях и одной ничьей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2051243-shavkat-rahmonov-pobedil-stivena-tompsona-na-turnire-ufc/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.