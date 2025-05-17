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ЧМ-2025 по хоккею, матч Чехия — Казахстан: прямая трансляция, время начала

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Казахстанский хоккеист Дмитрий Бреус
Дмитрий Бреус. Фото: Казахстанская федерация хоккея

В субботу, 17 мая, сборная Казахстана по хоккею проведет пятый матч на чемпионате мира 2025 года. NUR.KZ отвечает на главные вопросы перед игрой с чехами — действующими обладателями титула.

Во сколько начнется матч?

Команды выступают в группе В, матчи которой проходят в датском Хернинге на арене "Йюске Банк Боксен". Их очная встреча состоится во втором временном слоте дня и начнется в 16:20 по местному времени (19:20 по часовому поясу Казахстана).

Где смотреть матч?

Официальную прямую трансляцию встречи проведет "Qazsport" — на телевидении и на своем сайте. На YouTube-канале вещателя после матча появится обзор самых ярких моментов.

Какое место занимает Казахстан?

Национальная команда стартовала на чемпионате мира с волевой победы над Норвегией со счетом 2:1. Во втором туре казахстанцы забили первыми, но в итоге уступили немцам — 1:4. В третьем матче команда Олега Болякина потерпела поражение от венгров (2:4), в четвертом — от датчан (1:5). Теперь сборная Казахстана с тремя очками занимает седьмое место в таблице, опережая только Норвегию, у которой один балл.

Чехи стартовали на турнире с победы над Швейцарией в овертайме (5:4). Затем действующие чемпионы выиграли три подряд матча в основное время — с Норвегией (2:1), Данией (7:2) и Венгрией (6:1). С 11 очками сборная Чехии идет на второй позиции, уступая только швейцарцам, у которых 13 баллов после пяти встреч.

Кто выйдет в плей-офф?

16 команд-участниц чемпионата мира традиционно разбиты на две группы. По четыре сильнейшие сборные из каждой восьмерки выйдут в плей-офф, который начнется с четвертьфинала.

В группе В выступают Казахстан, Германия, Норвегия, Дания, Венгрия, США, Словакия и Швейцария. Худшая команда этой и другой восьмерок вылетят из элитного дивизиона.

Участие в плей-офф себе уже обеспечили сборные Швейцарии и Швеции. Норвегия, Франция и Словения точно не выйдут из групп.

Какой состав у сборной Казахстана?

В окончательную заявку национальной команды вошли 22 полевых игрока и три вратаря. Тренерский штаб сборной Казахстана возглавляет Олег Болякин.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2245965-chm-2025-po-hokkeyu-match-chehiya-kazahstan-pryamaya-translyaciya-vremya-nachala/