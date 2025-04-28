Овечкин вылетел на скамью запасных после столкновения с соперником

Рекордсмен NHL Александр Овечкин вылетел на скамейку запасных после столкновения с соперником - хоккеист провел неудачный силовой прием, передает Championat.

Инцидент произошел во время матча "Монреаль Канадиенс" - "Вашингтон Кэпиталз".

В одном из эпизодов российский нападающий столичного клуба провел неудачный силовой прием на канадском защитнике Александре Каррье и вылетел на скамейку запасных.

Столкновение произошло практически в самом начале игры. Стоит отметить, что матч завершился победой команды из Вашингтона со счетом 5:2.

Стоит отметить, что на прошлой неделе Овечкин сам силовым приемом снес американского хоккеиста. Инцидент также произошел во время встречи "Вашингтон Кэпиталз" - "Монреаль Канадиенс". В конце второго периода Александр эффектно свалил с ног американского форварда Коула Кофилда.

Напомним, что до этого Овечкин обновил снайперский рекорд в последнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Предыдущее достижение (894) принадлежало канадцу Уэйну Гретцки. Овечкин превзошел его 6 апреля. Позднее стало известно, что россиянин оказался самым богатым игроком в истории НХЛ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.