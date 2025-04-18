Овечкин с новым рекордом завершил регулярный чемпионат НХЛ

Россиянин Александр Овечкин обновил снайперский рекорд в последнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

"Вашингтон Кэпиталз", за который выступает 39-летний форвард, провел заключительную игру на выезде с "Питтсбург Пингвинз". Хозяева льда одержали победу со счетом 5:2.

Вторую шайбу гостей забросил Овечкин, который на 37-й минуте отличился в большинстве с передач Дилана Строума и Пьер-Люка Дюбуа. Этот гол позволил россиянину обновить собственный снайперский рекорд. Теперь в его активе 897 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

Напомним, предыдущее достижение (894) принадлежало канадцу Уэйну Гретцки. Овечкин превзошел его 6 апреля. Позднее стало известно, что россиянин оказался самым богатым игроком в истории НХЛ.

Отметим, что "Кэпиталз" в итоге заняли второе место в регулярном чемпионате и начнут плей-офф серией с "Монреаль Канадиенс". В борьбе за Президентский кубок столичная команда уступила "Виннипег Джетс".

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