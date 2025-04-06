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Овечкин побил рекорд Гретцки и стал лучшим снайпером в истории НХЛ

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Российский хоккеист Александр Овечкин
Александр Овечкин. Фото: Steven Ryan/NHLI via Getty Images

Россиянин Александр Овечкин превзошел канадца Уэйна Гретцки и установил новый рекорд по числу голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Историческое достижение покорилось 39-летнему форварду "Вашингтон Кэпиталз" в гостевом матче с "Нью-Йорк Айлендерс".

Хозяева льда выиграли первый период со счетом 2:0. Отставание столичной команды сократил Овечкин, который на 28-й минуте реализовал большинство, поразив ворота российского вратаря Ильи Сорокина. Нападающему ассистировали Том Уилсон и Дилан Строум.

Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги. На это ему потратил 1847 игр.

После этого эпизода матч "Кэпиталз" и "Айлендерс" прервали для торжественной церемонии. Овечкина чествовала вся команда, на лед пригласили его супругу, мать и сыновей. Гретцки лично выступил с поздравительной речью, обнял россиянина и пожал ему руку.

Затем слово взял Овечкин, который поблагодарил всех, кто помогал ему на пути к рекорду. Болельщики на арене после его речи скандировали "Ови".

Напомним, в прошлом матче "Вашингтона" Овечкин оформил дубль, что позволило ему догнать Гретцки в снайперской гонке. После этого форвард заявил, что не хочет забрасывать рекордную шайбу в пустые ворота.

Отметим, что данный снайперский зачет ведется только в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Лучший показатель с учетом плей-офф по-прежнему в активе Гретцки — 1016 голов. Овечкин занимает в этом рейтинге второе место с 967-ю заброшенными шайбами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2233557-ovechkin-pobil-rekord-gretcki-i-stal-luchshim-snayperom-v-istorii-regulyarnyh-chempionatov-nhl/