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Овечкин силовым приемом снес американского хоккеиста

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Овечкин свалил с ног Коула Кофилда
Овечкин свалил с ног Коула Кофилда. Кадр из видео: youtube.com/@NHL

Легендарный хоккеист Александр Овечкин записал очередной хайлайт на свой счет - в прошедшем матче лидер "Вашингтон Кэпиталз" силовым приемом снес соперника, передает NUR.KZ.

Кадры опубликованы н официальном YouTube-канале NHL.

В ночь на 22 апреля состоялся второй матч первого раунда плей-офф NHL "Вашингтон Кэпиталз" - "Монреаль Канадиенс". В конце второго периода Овечкин эффектно свалил с ног американского форварда Коула Кофилда.

Также, как пишет РИА Спорт, в этой же игре россиянин впервые за всю свою длительную карьеру отметился голом в овертайме матча Кубка Стэнли.

"Гол есть гол. Неважно, кто забрасывает в плей-офф, особенно в овертайме. Думаю, это придает уверенности. Строум сделал хорошую работу на вбрасывании, Бовилье сделал бросок, а после отскока нашел меня", - прокомментировал он очередное достижение.

Напомним, в пятницу россиянин Александр Овечкин обновил снайперский рекорд в последнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Предыдущее достижение (894) принадлежало канадцу Уэйну Гретцки. Овечкин превзошел его 6 апреля. Позднее стало известно, что россиянин оказался самым богатым игроком в истории НХЛ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2238063-ovechkin-silovym-priemom-snes-amerikanskogo-hokkeista/