Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Овечкин стал самым богатым игроком в истории НХЛ

Опубликовано:

Российский хоккеист Александр Овечкин
Александр Овечкин. Фото: Steven Ryan/NHLI via Getty Images

Нападающий хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заработал больше всех среди игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает NUR.KZ.

Обновленную информацию опубликовал статистический портал Sportrac.

Согласно данным портала, на сегодня российский хоккеист заработал 161,7 млн долларов. Его контракт действует до конца сезона-2025/26, по нему Овечкин заработает еще 9 млн , общая сумма за карьеру достигнет 170,72 млн долларов.

Как пишет издание, в 2021 году Овечкин подписал 5-летний контракт с "Вашингтон Кэпиталз" на сумму 47,5 млн долларов, включая бонус в размере 34,5 млн долларов.

Как пишет "РИА Спорт", после Овечкина самым богатым хоккеистом НХЛ назван канадский форвард "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби с состоянием в 155 млн долларов, третье место занимает его партнер по команде россиянин Евгений Малкин. Он заработал 146,87 млн, после окончания контракта его состояние увеличится до 151,67 млн долларов.

Напомним, 6 апреля Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. После этого россиянин превзошел именитого канадца по еще одному показателю.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2236065-ovechkin-stal-samym-bogatym-igrokom-v-istorii-nhl/