Овечкин стал самым богатым игроком в истории НХЛ

Нападающий хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заработал больше всех среди игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает NUR.KZ.

Обновленную информацию опубликовал статистический портал Sportrac.

Согласно данным портала, на сегодня российский хоккеист заработал 161,7 млн долларов. Его контракт действует до конца сезона-2025/26, по нему Овечкин заработает еще 9 млн , общая сумма за карьеру достигнет 170,72 млн долларов.

Как пишет издание, в 2021 году Овечкин подписал 5-летний контракт с "Вашингтон Кэпиталз" на сумму 47,5 млн долларов, включая бонус в размере 34,5 млн долларов.

Как пишет "РИА Спорт", после Овечкина самым богатым хоккеистом НХЛ назван канадский форвард "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби с состоянием в 155 млн долларов, третье место занимает его партнер по команде россиянин Евгений Малкин. Он заработал 146,87 млн, после окончания контракта его состояние увеличится до 151,67 млн долларов.

Напомним, 6 апреля Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. После этого россиянин превзошел именитого канадца по еще одному показателю.

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