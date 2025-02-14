"Лидеры азиатского хоккея": Геннадий Головкин обратился к чемпионской сборной Казахстана

Глава Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин прокомментировал победу мужской хоккейной сборной на Азиаде-2025, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

В пятницу завершились Азиатские игры в китайском Харбине. Мужская сборная Казахстана по хоккею разгромила в финале японцев и стала пятикратным чемпионом. Вратарь команды Андрей Шутов стал лучшим по статистическим показателям среди голкиперов.

"Поздравляю мужскую сборную Казахстана и весь тренерский штаб с золотом Азиатских игр в Харбине! Я лично присутствовал на всех играх нашей сборной и видел, с какой самоотдачей игроки каждый раз выходят на лед, показывая сплоченную игру. Вы в очередной раз доказали, что являетесь лидерами азиатского хоккея. Весь Казахстан сегодня был с вами, спасибо за радость победы в заключительный день Азиатских игр — 2025", — заявил Головкин.

Напомним, суммарно на соревнованиях национальная команда взяла четыре золота. В общем зачете Казахстан занял четвертое место.

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