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Казахстанская хоккеистка и игрок из Кувейта стали лучшими бомбардирами Азиады-2025

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Казахстанская хоккеистка София Зубкова
София Зубкова. Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

По окончании хоккейного турнира на Азиатских играх 2025 года определились лучшие бомбардиры, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт соревнований.

У женщин лидирующую позицию в рейтинге заняла 17-летняя София Зубкова. Самая молодая нападающая сборной Казахстана на Азиаде-2025 в 7 матчах набрала 9 очков (5 голов + 4 результативные передачи) и также показала лучший снайперский результат.

В тройку бомбардирской гонки также вошла еще одна отечественная хоккеистка Александра Шегай. Форвард набрала 8 очков (3+5) в 7 встречах.

В мужском турнире лучшим бомбардиром стал нападающий сборной Кувейта Илья Дроздецких. Его команда не вышла в плей-офф, но сам хоккеист в 4 матчах набрал 29 очков (13+16). Лучшим снайпером стал другой представитель Кувейта — защитник Иван Цибин, забросивший 14 шайб.

В сборной Казахстана лидером по результативности оказался нападающий Артем Лихотников. За 8 матчей он заработал 20 очков (4+16). В общей гонке бомбардиров форвард замкнул топ-10.

Среди вратарей лучшую статистику показали представители Казахстана. У мужчин Андрей Шутов за 6 матчей пропустил 4 шайбы и оформил 2 шатаута ("сухие" победы) при 95,12% отраженных бросков и коэффициенте надежности 0,67.

У женщин лидером турнира стала Арина Щеколова, сыгравшая во всех 7 встречах. Она пропустила 6 шайб и оформила 4 шатаута при 96% отраженных бросков и коэффициенте надежности 0,85.

Напомним, мужская сборная Казахстана стала чемпионом Азиады-2025, женская команда выиграла серебро.

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Азиада-2025
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2220840-kazahstanskaya-hokkeistka-i-igrok-iz-kuveyta-stali-luchshimi-bombardirami-aziady-2025/