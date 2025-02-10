Хоккеисты сборной Туркменистана напали на игроков из Гонконга (видео)

Хоккеисты сборной Туркменистана набросились на игроков Гонконга после матча группового этапа зимних Азиатских игр, сообщает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

По данным ведомства, об инциденте сообщили в олимпийском комитете Гонконга (SF&OC).

В минувшее воскресенье сборная Гонконга обыграла команду Туркменистана со счетом 5:1 и заняла первое место в группе С.

Так, во время послематчевых рукопожатий туркменские хоккеисты Эркин Какабаев, Арслан Гелдимирадов и Бегенч Довлетмирадов напали на соперников. Арбитр выписал всем трем зачинщикам большой штраф "5+20", пишет издание.

Отмечается, что игроки сборной Гонконга не получили тяжелых травм, однако двоим хоккеистам, чьи имена не указываются, все же пришлось пройти осмотр в больнице.

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