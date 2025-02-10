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Хоккеисты сборной Туркменистана напали на игроков из Гонконга (видео)

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Хоккейная клюшка
Хоккейная клюшка. Фото: pexels.com

Хоккеисты сборной Туркменистана набросились на игроков Гонконга после матча группового этапа зимних Азиатских игр, сообщает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

По данным ведомства, об инциденте сообщили в олимпийском комитете Гонконга (SF&OC).

В минувшее воскресенье сборная Гонконга обыграла команду Туркменистана со счетом 5:1 и заняла первое место в группе С.

Так, во время послематчевых рукопожатий туркменские хоккеисты Эркин Какабаев, Арслан Гелдимирадов и Бегенч Довлетмирадов напали на соперников. Арбитр выписал всем трем зачинщикам большой штраф "5+20", пишет издание.

Отмечается, что игроки сборной Гонконга не получили тяжелых травм, однако двоим хоккеистам, чьи имена не указываются, все же пришлось пройти осмотр в больнице.

Весной прошлого года сообщалось, что болельщики "Трабзонспора" напали на футболистов стамбульского "Фенербахче" после матча чемпионата Турции, что привело к скандалу. Отмечалось, что по окончании матча болельщики хозяев выбежали на поле, пока футболисты "Фенербахче" праздновали победу. Некоторые из фанатов напали на игроков команды-соперника, завязалась массовая драка. Потребовалось вмешательство сотрудников силовых структур.

А в Алматы прошлым летом произошел инцидент с массовой потасовкой в рамках матча любительской футбольной лиги (J-лига). На данный случай отреагировали в Департаменте полиции города.

В июле также сообщалось, что защитник национальной сборной Казахстана и санкт-петербургского "Зенита" Нуралы Алип стал участником массовой потасовки в матче против аргентинского "Тальереса.

В 2023 году в Астане футболисты из Кыргызстана (Top Team) и России (2Drots) устроили массовую драку во время одного из матчей медиафутбольного турнира. В столичном департаменте полиции сообщили, что нарушители общественного порядка привлечены к административной ответственности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2219459-hokkeisty-sbornoy-turkmenii-napali-na-igrokov-gonkonga/