Нуралы Алип получил удаление за драку в матче "Зенита" с аргентинским клубом (видео)

Защитник национальной сборной Казахстана и санкт-петербургского "Зенита" Нуралы Алип стал участником массовой потасовки в матче против аргентинского "Тальереса", передает корреспондент NUR.KZ.

Российский клуб проводил матч в Санкт-Петербурге в рамках летнего кубка РПЛ против команды из Аргентины "Тальерес".

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу питерцев. Забитым мячом с пенальти отметился Густаво Мантуан. В концовке матча игрок "Зенита" Александр Ерохин получил удар в голову от соперников. За товарища по команде вступился Нуралы Алип. После чего началась массовая потасовка с участием футболистов обеих команд.

Судья показал красную карточку казахстанцу и завершил встречу финальным свистком.

Ранее, стало известно, что казахстанский футболист продолжит выступать за "Зенит" и готовится продлить контракт на длительный срок.

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