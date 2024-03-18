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Нападением на футболистов и дракой завершился матч чемпионата Турции по футболу (видео)

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Драка футболистов и болельщиков после матча "Трабзонспора" и "Фенербахче"
Драка после матча "Трабзонспора" и "Фенербахче". Фото: Serkan Hacioglu /dia images via Getty Images

Болельщики "Трабзонспора" напали на футболистов стамбульского "Фенербахче" после матча чемпионата Турции, что привело к скандалу, передает NUR.KZ со ссылкой на NTV Spor.

Команды встретились в рамках 30-го тура Суперлиги. Встреча в Трабзоне завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

По окончании матча болельщики хозяев выбежали на поле, пока футболисты "Фенербахче" праздновали победу. Некоторые из фанатов напали на игроков команды-соперника, завязалась массовая драка.

Потребовалось вмешательство сотрудников силовых структур для того, чтобы футболисты и персонал "Фенербахче" покинули газон и направились в подтрибунное помещение. В это время стамбульцев забрасывали посторонними предметами.

В итоге гости покинули стадион только спустя три часа после финального свистка. По ходу движения их автобуса в аэропорт были предприняты масштабные меры безопасности.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая в социальной сети Х заявил, что немедленно началось расследование, в том числе мероприятия по установлению личностей болельщиков, напавших на футболистов.

"Спорт — это, прежде всего, спортивное мастерство. Никогда недопустимо, чтобы насилие происходило на футбольных полях", — написал Ерликая.

В Турецкой футбольной федерации также заявили, что по окончании расследования виновные понесут "необходимые меры наказания".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2070075-napadeniem-na-futbolistov-i-drakoy-zavershilsya-match-chempionata-turtsii-po-futbolu-video/

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