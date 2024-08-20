Полиция возбудила дело после избиения судьи на футбольном матче в Алматы

Накануне в Алматы произошел инцидент с массовой потасовкой в рамках матча любительской футбольной лиги (J-лига). На данный случай отреагировали в Департаменте полиции города, передает NUR.KZ.
Ранее в Алматы в рамках матча любительской футбольной лиги (J-лига) между командами "Пионер" и "Эриксон" завязалась драка.
Сообщалось, что на 80-й минуте встречи между игроками команд завязалась потасовка, и арбитр матча пытался успокоить одного из футболистов "Пионера".
Затем спортсмен и вовсе получил красную карточку за неприличный жест, после чего попытался ударить судью. Рефери просигнализировал об окончании встречи, однако футболисты и представители "Пионера" настигли его на трибуне и устроили массовую драку, в ходе которой арбитр пострадал.
Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматы сообщили, что данный факт был выявлен в ходе мониторинга социальных сетей.
"В настоящее время по факту хулиганства Управлением полиции Турксибского района возбуждено уголовное дело. Обстоятельства устанавливаются", - прокомментировали в ведомстве.
В июле сообщалось, что защитник национальной сборной Казахстана и санкт-петербургского "Зенита" Нуралы Алип стал участником массовой потасовки в матче против аргентинского "Тальереса.
Также в прошлом году в Астане футболисты из Кыргызстана (Top Team) и России (2Drots) устроили массовую драку во время одного из матчей медиафутбольного турнира. В столичном департаменте полиции сообщили, что нарушители общественного порядка привлечены к административной ответственности.
Также осенью прошлого года драка игроков прямо во время футбольного матча попала на видео в Павлодаре. На инцидент обратили внимание полицейские.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2151070-policiya-vozbudila-delo-posle-izbieniya-sudi-na-futbolnom-matche-v-almaty/