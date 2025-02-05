Азиада-2025: расписание выступлений казахстанцев на 6 февраля

В четвертый соревновательный день Азиады-2025 в Харбине третий матч проведет женская сборная Казахстана по хоккею. NUR.KZ представляет расписание игр отечественных спортсменов по времени Астаны.

Казахстанские хоккеистки разгромно победили в двух первых матчах Азиады и с максимальными шестью очками возглавляют таблицу группы.

Смешанная национальная сборная по керлингу выиграла одну из трех встреч и в четверг завершит выступление на предварительном этапе. Пока команда делит четвертое-пятое места в группе В с представителями Кыргызстана.

07:00. Керлинг. Смешанные дуэты. Групповой этап, четвертый матч

Казахстан (Амина Сейтжанова и Азизбек Надирбаев) — Кыргызстан

15:00. Керлинг. Смешанные дуэты. Групповой этап, пятый матч

Филиппины — Казахстан (Амина Сейтжанова и Азизбек Надирбаев)

16:30. Хоккей. Женщины. Предварительный этап, третий матч

Казахстан — Китайский Тайбэй

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