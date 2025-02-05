Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Азиада-2025: расписание выступлений казахстанцев на 6 февраля

Опубликовано:

Казахстанские хоккеистки Мунира и Дильназ Саяхаткызы (слева направо)
Мунира и Дильназ Саяхаткызы (слева направо). Фото: Казахстанская федерация хоккея

В четвертый соревновательный день Азиады-2025 в Харбине третий матч проведет женская сборная Казахстана по хоккею. NUR.KZ представляет расписание игр отечественных спортсменов по времени Астаны.

Казахстанские хоккеистки разгромно победили в двух первых матчах Азиады и с максимальными шестью очками возглавляют таблицу группы.

Смешанная национальная сборная по керлингу выиграла одну из трех встреч и в четверг завершит выступление на предварительном этапе. Пока команда делит четвертое-пятое места в группе В с представителями Кыргызстана.

07:00. Керлинг. Смешанные дуэты. Групповой этап, четвертый матч

Казахстан (Амина Сейтжанова и Азизбек Надирбаев) — Кыргызстан

15:00. Керлинг. Смешанные дуэты. Групповой этап, пятый матч

Филиппины — Казахстан (Амина Сейтжанова и Азизбек Надирбаев)

16:30. Хоккей. Женщины. Предварительный этап, третий матч

Казахстан — Китайский Тайбэй

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Азиада-2025
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2218280-aziada-2025-raspisanie-vystupleniy-kazahstancev-na-6-fevralya/