Азиада-2025: расписание выступлений казахстанцев на 6 февраля

В четвертый соревновательный день Азиады-2025 в Харбине третий матч проведет женская сборная Казахстана по хоккею. NUR.KZ представляет расписание игр отечественных спортсменов по времени Астаны.
Казахстанские хоккеистки разгромно победили в двух первых матчах Азиады и с максимальными шестью очками возглавляют таблицу группы.
Смешанная национальная сборная по керлингу выиграла одну из трех встреч и в четверг завершит выступление на предварительном этапе. Пока команда делит четвертое-пятое места в группе В с представителями Кыргызстана.
07:00. Керлинг. Смешанные дуэты. Групповой этап, четвертый матч
Казахстан (Амина Сейтжанова и Азизбек Надирбаев) — Кыргызстан
15:00. Керлинг. Смешанные дуэты. Групповой этап, пятый матч
Филиппины — Казахстан (Амина Сейтжанова и Азизбек Надирбаев)
16:30. Хоккей. Женщины. Предварительный этап, третий матч
Казахстан — Китайский Тайбэй
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2218280-aziada-2025-raspisanie-vystupleniy-kazahstancev-na-6-fevralya/