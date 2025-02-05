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Казахстанские керлингисты одержали первую победу на Азиатских играх — 2025

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Казахстанский керлингист Азизбек Надирбаев
Азизбек Надирбаев. Фото: Казахстанская федерация керлинга, напольного керлинга и петанка

Сборная Казахстана по керлингу одержала первую победу в турнире смешанных пар на Азиаде-2025, которую принимает китайский Харбин, передает корреспондент NUR.KZ.

Страну в этой дисциплине представляют Амина Сейтжанова и Азизбек Надирбаев. В третьем матче они встречались с представителями Катара Мабаркой Аль-Абдуллой и Нассером Абдулрахманом Альяфеем.

Игра продлилась все восемь эндов и завершилась со счетом 7:4 в пользу казахстанцев. Ранее национальная команда потерпела два поражения.

Теперь Сейтжанова и Надирбаев делят четвертое-пятое места в группе В со сборной Кыргызстана. Катарцы замыкают таблицу.

Для продолжения борьбы за медали необходимо попасть в топ-3 группы. Казахстанцам осталось 6 февраля провести матчи с кыргызстанцами и филиппинцами.

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Азиада-2025
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2218199-kazahstanskie-kerlingisty-oderzhali-pervuyu-pobedu-na-aziatskih-igrah-2025/