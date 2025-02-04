Сборная Казахстана по хоккею со счетом 12:0 выиграла первый матч Азиады-2025

Мужская сборная Казахстана по хоккею с крупной победы начала выступление на Азиатских играх 2025 года, которые принимает китайский Харбин, передает корреспондент NUR.KZ.

В своем стартовом матче на соревнованиях национальная команда разгромила представителей Таиланда со счетом 12:0.

Заброшенными шайбами отметились Вячеслав Колесников (11 минута), Роман Старченко (12), Руслан Оспанов (14), Иван Степаненко (14), Алихан Омирбеков (34), Адиль Бекетаев (37, 50), Евгений Рымарев (41 — в большинстве), Андрей Буяльский (45), Артем Лихотников (47 — в меньшинстве, 60) и Тамирлан Гайтамиров (55).

Шатаут, то есть "сухую" победу, оформил голкипер Андрей Шутов, отразивший все четыре броска в створ своих ворот.

Самым результативным игроком матча стал Лихотников, который к двум шайбам добавил три голевые передачи.

Победа позволила сборной Казахстана набрать три очка и занять промежуточное второе место в группе А. Выше находится команда Японии, которая в стартовом матче разгромила представителей Китайского Тайбэя со счетом 15:0.

Следующую встречу казахстанцы проведут 5 февраля, соперником будет сборная Китая. Все шесть команд из группы А гарантированно выйдут в четвертьфинал.

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