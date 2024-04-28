Хоккеисты сборной Казахстана привезут Кубок Гагарина в Сатпаев

Хоккеисты национальной сборной Казахстана и клуба "Металлург" Никита Михайлис и Валерий Орехов могут привезти главный трофей Континентальной хоккейной лиги в Сатпаев, передает NUR.KZ со ссылкой на Shaiba.kz.

Уроженец города Сатпаев Валерий Орехов, а также воспитанник сатпаевской школы хоккея Никита Михайлис готовы привезти Кубок Гагарина в этот город.

Напомним, магнитогорский "Металлург" обыграл в финальной серии ярославский "Локомотив" со счетом 4:0 и стал обладателем Кубка Гагарина. Помимо Валерия Орехова и Никиты Михайлиса в российском клубе выступает еще один хоккеист сборной Казахстана Максим Мухаметов.

Ранее, нападающий сборной Казахстана по хоккею Никита Михайлис, выступающий в магнитогорском ХК "Металлург", высказался о победе в Кубке Гагарина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.