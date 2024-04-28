Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Хоккеисты сборной Казахстана привезут Кубок Гагарина в Сатпаев

Опубликовано:

Никита Михайлис
Никита Михайлис: Официальный сайт ХК "Металлург" (Магнитогорск)

Хоккеисты национальной сборной Казахстана и клуба "Металлург" Никита Михайлис и Валерий Орехов могут привезти главный трофей Континентальной хоккейной лиги в Сатпаев, передает NUR.KZ со ссылкой на Shaiba.kz.

Уроженец города Сатпаев Валерий Орехов, а также воспитанник сатпаевской школы хоккея Никита Михайлис готовы привезти Кубок Гагарина в этот город.

Напомним, магнитогорский "Металлург" обыграл в финальной серии ярославский "Локомотив" со счетом 4:0 и стал обладателем Кубка Гагарина. Помимо Валерия Орехова и Никиты Михайлиса в российском клубе выступает еще один хоккеист сборной Казахстана Максим Мухаметов.

Ранее, нападающий сборной Казахстана по хоккею Никита Михайлис, выступающий в магнитогорском ХК "Металлург", высказался о победе в Кубке Гагарина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2092487-hokkeisty-sbornoy-kazahstana-privezut-kubok-gagarina-v-satpaev/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.