"Я попал в крутой коллектив": лидер сборной Казахстана Никита Михайлис – о победе в Кубке Гагарина

Нападающий сборной Казахстана по хоккею, выступающий в магнитогорском ХК "Металлург", Никита Михайлис высказался о победе в Кубке Гагарина, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Sport24.ru.

Напомним, сегодня "Металлург" завоевал третий в своей истории Кубок Гагарина, обыграв в финальной серии ярославский "Локомотив".

"Сложный получился сезон, было много моментов, и подъемов, и спадов. Но у нас сложился отличный коллектив, в каждой серии этого плей–офф мы прибавляли. Это просто крутая атмосфера и непередаваемые эмоции. Был ли переломный момент? Наверное, в середине сезона такие моменты были, а в плей–офф мы понимали, за счет чего можем побеждать. Тут сильного перелома не было, просто добавляли…

За этот год работы с Разиным я многое узнал. Попал в крутой коллектив, спасибо ребятам. Атакующий хоккей победил? В атакующую игру поинтереснее играть", — заявил спортсмен.

Отметим, что 28-летний Михайлис в этом сезоне провел 23 матча в плей-офф КХЛ, в которых отметился 2 голами и 2 ассистами. В регулярном чемпионате казахстанец набрал 21+21 очко по системе гол+пас, сыграв в 64 матчах.

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