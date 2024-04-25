Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Я попал в крутой коллектив": лидер сборной Казахстана Никита Михайлис – о победе в Кубке Гагарина

Опубликовано:

Казахстанский хоккеист Никита Михайлис
Никита Михайлис. Фото: Пресс-служба ХК "Металлург"

Нападающий сборной Казахстана по хоккею, выступающий в магнитогорском ХК "Металлург", Никита Михайлис высказался о победе в Кубке Гагарина, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Sport24.ru.

Напомним, сегодня "Металлург" завоевал третий в своей истории Кубок Гагарина, обыграв в финальной серии ярославский "Локомотив".

"Сложный получился сезон, было много моментов, и подъемов, и спадов. Но у нас сложился отличный коллектив, в каждой серии этого плей–офф мы прибавляли. Это просто крутая атмосфера и непередаваемые эмоции. Был ли переломный момент? Наверное, в середине сезона такие моменты были, а в плей–офф мы понимали, за счет чего можем побеждать. Тут сильного перелома не было, просто добавляли…

За этот год работы с Разиным я многое узнал. Попал в крутой коллектив, спасибо ребятам. Атакующий хоккей победил? В атакующую игру поинтереснее играть", — заявил спортсмен.

Отметим, что 28-летний Михайлис в этом сезоне провел 23 матча в плей-офф КХЛ, в которых отметился 2 голами и 2 ассистами. В регулярном чемпионате казахстанец набрал 21+21 очко по системе гол+пас, сыграв в 64 матчах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2090684-ya-popal-v-krutoy-kollektiv-lider-sbornoy-kazahstana-nikita-mihaylis-o-pobede-v-kubke-gagarina/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.