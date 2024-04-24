Трое казахстанских хоккеистов стали чемпионами Кубка Гагарина в составе "Металлурга"

Хоккейный клуб "Металлург" из Магнитогорска (Россия) стал победителем Кубка Гагарина сезона 2023/24, одолев в финале ярославский "Локомотив", передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня "Металлург" обыграл соперника в заключительной игре финальной серии со счетом 2:1. Первый гол в матче забил игрок "Локомотива" Ярослав Лихачев (8-я минута), далее хоккеистам из Магнитогорска удалось дважды поразить ворота соперников и в третий раз завоевать Кубок Гагарина.

Напомним, в чемпионской команде выступает ряд игроков сборной Казахстана, среди которых и лидер Национальной сборной Никита Михайлис. Помимо него цвета "Металлурга" защищают казахстанцы Валерий Орехов и Максим Мухаметов.

Также в магнитогорском клубе выступают двое экс-игроков нашей сборной Алексей Маклюков и Павел Акользин.

А проигравший "Локомотив" возглавляет бывший защитник сборной Казахстана Игорь Никитин.

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