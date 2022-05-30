Стали известны соперники сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею. Фото: Ольга Бугаева, wc2021.ligasy.kz

Пресс-служба Международной федерации хоккея опубликовала составы групп на предстоящий чемпионат мира 2023 года, пишет Shaiba.kz.

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Действующий чемпион мира сборная Финляндии попала в группу "А", где ее соперниками будут Швеция, Чехия, Германия, Дания, Франция, Австрия и Венгрия.

Сборная Казахстана сыграет в группе "B", а компанию ей составят Канада, США, Швейцария, Словакия, Латвия, Норвегия и Словения.

Напомним, что первоначально чемпионат мира-2023 должен был пройти в Санкт-Петербурге, но в апреле ИИХФ лишила Россию права принять его. Турнир перенесен в Латвию и Финляндию и пройдет с 12 по 28 мая.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1971674-stali-izvestny-soperniki-sbornoy-kazahstana-na-chm-2023-po-hokkeyu/