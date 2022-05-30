Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира по хоккею

Финляндия победила на ЧМ по хоккею. Фото: JUSSI NUKARI/Lehtikuva/AFP via Getty Images

Сборная Финляндии одержала победу над командой Канады со счетом 4:3, став в четвертый раз чемпионом мира по хоккею, передает Iltalehti.

На последних минутах Канада уровняла счет 3:3, хотя за две минуты до конца игры их команда уступала на со счетом 1:3.

Однако в овертайме Финляндии удалось вырваться вперед. Победную шайбу на 67-й минуте забросил Сакари Маннинен.

Финляндия одержала победу во всех матчах на турнире, кроме первого против Швеции.

Сборная Финляндии выиграла золото чемпионата мира по хоккею в четвертый раз в своей истории. Команда побеждала в 1995, 2011 и 2019 годах.

Сборные России и Беларуси были отстранены от чемпионата мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1971560-sbornaya-finlyandii-vyigrala-chempionat-mira-po-hokkeyu/