Определены места проведения чемпионатов мира по хоккею 2023 и 2026 годов

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Следующий чемпионат мира по хоккею среди мужчин 2023 года пройдет в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия), передает сайт Казахстанской федерации хоккея.

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Также мировое первенство 2026 года пройдет в двух городах Швейцарии: Цюрихе и Фрибурге. Решение было принято на прошедшем в Тампере (Финляндия) конгрессе Международной Федерации хоккея.

Напомним, Швейцария должна была принять чемпионат мира 2020 года, который был отменен в связи с пандемией коронавируса.

На проведение мирового первенства 2023 года совместную заявку подавали Словения и Венгрия, но она была отозвана.

Добавим, что на проходящем в Финляндии чемпионате мира-2022 завершился первый полуфинал: хозяева турнира финны победили команду США со счетом 4:3.

Во втором полуфинале сборная Чехии сыграет с Канадой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1971474-opredeleny-mesta-provedeniya-chempionatov-mira-po-hokkeyu-2023-i-2026-godov/