"Уровень в этом году выше": Кирилл Савицкий подвел итоги ЧМ-2022 по хоккею

Кирилл Савицкий. Фото: hcbarys.kz

Нападающий "Барыса" и сборной Казахстана Кирилл Савицкий подвел итоги чемпионата мира, а также рассказал о своем восстановлении после повреждения, передает пресс-служба КФХ.

Казахстанский хоккеист вспомнил свою травму в матче с Германией.

- Два дня болела голова, но сотрясения нет. Остаточный эффект был. Наши врачи проделали огромную работу, оперативно среагировали, зашили. Думаю, недели две нужно, чтоб все восстановилось. Пару недель отдохну и буду готовиться к новому сезону.

- Сборная Казахстана выполнила главную задачу, но показалось, что команда была готова на большее. Учитывая, что четыре матча проиграли всего в одну шайбу.

- Да, в этих матчах мы оставили очень много сил. Мы сами доводили встречи до такого результата. Ненужные удаления, невынужденные ошибки были, но все выкладывались. После каждой встречи мы разговаривали с ребятами, от матча к матчу улучшали свою игру.

- Все говорят, что уровень нынешнего чемпионата мира был выше прошлогоднего. Можешь сравнить эти два турнира со своей точки зрения?

- Скорее всего, да, уровень в этом году выше. Особенно это чувствовалось по защитникам. Они очень чётко действовали в свой зоне, практически не давали нам подолгу контролировать шайбу, сразу шли в отбор почти в любой ситуации, много шайб на себя ловили. И практически за каждую ошибку в любой зоне нас сразу наказывали опасным моментом или заброшенной шайбой.

- В этом сезоне ты забросил свою первую шайбу в КХЛ и на чемпионате мира в элите. Как ощущения?

- Забивать всегда приятно. Наверное, когда я забросил в матче с Данией, спал какой-то груз. Мог забивать больше и в других матчах. Нужно продолжать работать над собой и стараться использовать свои моменты.

- Какой матч тебе лично больше всего запомнится?

- Матч с Германией я точно никогда не забуду (улыбается). С Канадой был неплохой матч, побились. Всегда приятно играть с таким сильным соперником. Со швейцарцами тоже было интересно, мобильная команда, хорошо играет в пас.

Напомним, что на чемпионате мира-2022 сборная Казахстана заняла седьмое место в группе А, сохранив прописку в элитном дивизионе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1971531-uroven-v-etom-godu-vyshe-kirill-savitskiy-podvel-itogi-chm-2022-po-hokkeyu/