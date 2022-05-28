Сборные России и Беларуси по хоккею не сыграют на ЧМ-2023

Молодежная сборная России по хоккею. Фото: Codie McLachlan/Getty Images

Сборные России и Беларуси пропустят чемпионат мира по хоккею, который пройдет в 2023 году, сообщает официальный сайт ИИХФ.

Напомним, эти сборные пропускают текущий ЧМ из-за наложенных на них санкций. Причиной к ним стал начавшийся конфликт в Украине.

Ранее международная федерация хоккея лишила Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая. Позднее турнир перенесли в Финляндию и Латвию.

Также на заседании конгресса ИИХФ поступило предложение соединить дивизионы А1 и Б1 и добавить в них сборные России и Беларуси.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1971441-sbornye-rossii-i-belarusi-po-hokkeyu-ne-sygrayut-na-chm-2023/