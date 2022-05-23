Алихан Асетов - о матче с Италией: Будем биться до конца и играть только на победу

Алихан Асетов. Фото: hcbarys.kz

Нападающий сборной Казахстана Алихан Асетов прокомментировал поражение от Германии (4:5) и рассказал о предстоящем матче против Италии на ЧМ-2022, пишет Shaiba.kz.

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По словам 25-летнего хоккеиста, немцы грамотно использовали численное преимущество.

"Сделали лишние удаления. Соперник забил свои голы в большинстве, а мы - нет. Не было концентрации. Мы провели мало товарищеских матчей - всего две игры. Кто-то сыграл, а кто-то не сыграл. Можно сказать, игровую форму набирали непосредственно на чемпионате мира.

Спасибо болельщикам за поддержку, это очень приятно, здорово гонит нас вперед. Извиняемся, что так получается у нас. Но мы стараемся и играем. Теперь нас ждет окончательная и последняя игра. Будем выходить и биться до конца. Будем играть только на победу", - заявил Асетов в интервью телеканалу Qazsport.

Напомним, что сегодня Казахстан сыграет против Италии. Матч начнется в 19:20 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1970646-alihan-asetov-o-matche-s-italiey-budem-bitsya-do-kontsa-i-igrat-tolko-na-pobedu/