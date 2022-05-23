Юрий Михайлис - о поражении от Германии: Нам не хватает дисциплины

Юрий Михайлис. Фото: Roman Koksarov/picture alliance via Getty Images

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Юрий Михайлис прокомментировал поражение от команды Германии на чемпионате мира-2022 в Финляндии, передает пресс-служба КФХ.

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Напомним, что матч завершился победой немцев со счетом 5:4. По словам Юрия Михайлиса, команде не хватает дисциплины.

- Нам не хватает дисциплины, потому что команда настроена по-боевому, и выходит и показывает хороший хоккей против лучших сборных мира. Парни здорово отдаются каждому моменту, стараются, но дисциплина опять подводит — удаления ненужные. Это портит игру, это придает усталости нашим спецбригадам, которые играют в меньшинстве. В меньшинстве мы, конечно, должны играть лучше.

- Забиваем и пропускаем сразу же, почему так происходит?

- Соперник выпускает лучшую пятерку свою, где-то потеря концентрации с нашей стороны и получается, что пропускаем в следующей смене.

- В третьем периоде не видели Джесси Блэкера, еще по Кириллу Савицкому шайба попала... Что известно по их состоянию?

- Пока ничего неизвестно, врачи работают с ними. Позже будем знать результаты.

- У Аркадия Шестакова был отличный момент...

- Хороший, стопроцентный голевой момент, но, наверное, не хватило хладнокровия. В принципе делал все правильно - молодец.

- Впереди матч всего чемпионата?

- Да, самое главное восстановиться, отдохнуть и готовиться к следующей игре. Все будет зависеть только от нас, как мы будем играть. Если будем играть также, как в последние 4 игры, то результат придет.

Сегодня сборная Казахстана проведет заключительную игру на чемпионате мира-2022 против команды Италии. Встреча начнется в 19:20 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1970579-yuriy-mihaylis-o-porazhenii-ot-germanii-nam-ne-hvataet-distsipliny/