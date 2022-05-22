Казахстан проиграл Германии на ЧМ по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею. Фото: icehockey.kz

Сборная Казахстана проиграла шестой матч подряд на чемпионате мира по хоккею в Хельсинки (Финляндия), сообщает NUR.KZ.

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Матч завершился со счетом 4:5. Голами в составе сборной Казахстана отметились Роман Старченко, Егор Петухов, Павел Акользин и Никита Михайлис. За Германию шайбы забросили Йонас Мюллер, Леонард Пфедерель, Даниэль Фишбух, Лукас Райхель и Язин Элиц.

Сборная Германии после шести матчей занимает второе место в группе A. Казахстан занимает последнее место в группе и остается единственной командой на ЧМ, которая не набрала ни одного очка на турнире. Отечественным хоккеистам остается сыграть последний матч в своей группе против сборной Италии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1970481-kazahstan-proigral-germanii-na-chm-po-hokkeyu/