Казахстан сегодня проведет последний матч на ЧМ-2022 по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею. Фото: Ольга Бугаева, wc2021.ligasy.kz

23 мая сборная Казахстана проведет седьмой поединок на чемпионате мира-2022 по хоккею среди мужчин в Финляндии, передает NUR.KZ.

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Сегодня подопечные Юрия Михайлиса сразятся с командой Италии. Матч начнется в 19:20 по времени Нур-Султана.

В случае победы, Казахстан сохранит прописку в элитном дивизионе. Отметим, что обе команды идут в аутсайдерах группы А: Италия занимает седьмое место (1 очко), Казахстан - восьмое (0 очков).

Фаворитом предстоящей игры считается Казахстан - 1.4 коэф. На ничью букмекеры дают 5, а на победу Италии - 6 коэффициентов.

Последний матч между сборными прошел на ЧМ-2021. Тогда казахстанские хоккеисты разгромили итальянцев со счетом 11:3.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1970578-kazahstan-segodnya-provedet-posledniy-match-na-chm-2022-po-hokkeyu/