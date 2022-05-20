Кертис Волк: Мы становимся лучше с каждой игрой

Кертис Волк. Фото: twitter.com/IIHFHockey

Нападающий сборной Казахстана Кертис Волк прокомментировал прошедший матч с Канадой (3:6) на чемпионате мира-2022 по хоккею в Финляндии, пишет Shaiba.kz.

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Кертис Волк считает, что команда прибавляет с каждой игрой.

- Мы становимся лучше с каждой игрой. Сегодня перед нами стояла большая задача. Канада - большая хоккейная держава. Наши ребята, правда, играли очень усердно. Конечно, трудно, когда ты получаешь столько удалений против команды, которая хороша в большинстве.

Наш вратарь был просто нереален в последних двух играх, он отразил много бросков. Нам просто нужно продолжать играть в том же духе, и тогда это пойдет нам на пользу.

Напомним, что сегодня сборная Казахстана сыграет с командой Словакии. Матч начнется в 23:20 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1970338-kertis-volk-my-stanovimsya-luchshe-s-kazhdoy-igroy/