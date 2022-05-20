Егор Петухов - о матче с Канадой: Приятно забивать чемпионам мира

Егор Петухов. Фото: hcbarys.kz

Нападающий сборной Казахстана Егор Петухов прокомментировал матч против команды Канады (3:6) на чемпионате мира-2022 в Финляндии, пишет Shaiba.kz.

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Напомним, что встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу канадцев. Одну из шайб сборной Казахстана забил Егор Петухов.

- В футболе у бразильцев есть фраза: "Вы забьете сколько сможете, а мы - сколько захотим". Подтверждается такая тактика в хоккее у канадцев?

- Я не думаю, что они хотели пропускать первые, если они играют по такой тактике.

- Почему получается лучше играть против сильнейших коллективов? Нет такого давления?

- Я думаю, что дело не в сильных командах, а дело в матчах. Мы сыграли всего два матча товарищеских перед чемпионатом мира, и там играли не все. Я не играл почти, две смены за два матча сыграл. Остальные команды поиграли товарищеские матчи, вошли в тонус. Вы сами видите, что мы с каждой игрой всё лучше и лучше входим в тонус. У нас появляются скорости, комбинации. Я думаю, что дело в этом.

- Каково забить первый гол на турнире и команде Канады?

- Да, на самом деле приятно, что забил. Неважно, была бы это Канада или другая команда. Но, конечно, чемпионам мира было приятно забивать.

Напомним, что сегодня сборная Казахстана сыграет с командой Словакии. Матч начнется в 23:20 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1970325-egor-petuhov-o-matche-s-kanadoy-priyatno-zabivat-chempionam-mira/