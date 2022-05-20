Главный тренер сборной России по хоккею: Не слежу за ЧМ, он не вызывает интереса

Алексей Жамнов. Фото: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал отсутствие интереса к чемпионату мира по хоккею, сообщает Матч ТВ.

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Практически не слежу за чемпионатом мира, смотрю какие-то отдельные матчи. Вчера – шведов, например.

Мне тяжело сравнивать с турнирами, на которых мы присутствуем. Да, интереса такой ЧМ не вызывает.

Непонятное состояние: вроде чемпионат мира, а интереса не вызывает. Думаю, у всей страны так", - заявил российский специалист.

Напомним, что Международная федерация хоккея отстранила сборные России и Беларуси от участия на чемпионате мира 2022 в Финляндии. Вместо хоккеистов из России на ЧМ играет французская сборная, а в группе В Беларусь заменила сборная Австрии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1970176-glavnyy-trener-sbornoy-rossii-po-hokkeyu-ne-slezhu-za-chm-on-ne-vyzyvaet-interesa/