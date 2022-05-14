ЧМ-2022 по хоккею: Канада обыграла Германию, Латвия проиграла США

Германия - Канада. Фото: ANDREA CARDIN / HHOF-IIHF IMAGES

В Финляндии стартовал чемпионат мира-2022 по хоккею среди мужчин, передает NUR.KZ.

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В первый игровой день прошли четыре встречи.

Команда США уверенно победила Латвию со счетом 4:1. Хозяева турнира финны забросили пять безответных шайб в ворота Норвегии. Тем самым сборная Финляндии возглавила группу "Б".

В первом туре группы "А" одни из фаворитов чемпионата мира канадцы взяли верх над командой Германии (5:3). Команда Словакии одолела Францию со счетом 4:2.

Сегодня на чемпионате мира состоятся шесть игр: Дания - Казахстан (15:20 по времени Нур-Султана), Швеция - Австрия, Чехия - Великобритания, Швейцария - Италия, Латвия - Финляндия и Словакия - Германия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1969274-chm-2022-po-hokkeyu-kanada-obygrala-germaniyu-latviya-proigrala-ssha/