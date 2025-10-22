Красивый сейв Темирлана Анарбекова в матче с "Пафосом" отметили в УЕФА (видео)
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отметил вчерашний сейв вратаря алматинского "Кайрата" Темирлана Анарбекова среди лучших, передает NUR.KZ.
УЕФА в своем профиле в Instagram собрал подборку сейвов, и предложил выбрать лучший.
"Сколько хороших сейвов во вторник. Какой вам понравился больше всего?" - подписала видео пресс-служба союза.
В подборку также вошли красивые моменты от вратарей "Наполи", "Интера", "Вильярреала", "Барселоны", "Бенфики" и "Копенгагена".
Отметим, что накануне Темирлан Анарбеков совершил красивый сейв после удара полузащитника киприотов Влада Драгомира.
Казахстанцы в комментариях к публикации поддержали 22-летнего голкипера "Кайрата". Некоторые отметили, что в подборку можно было взять еще один сейв Темирлана - против Давида Луиса.
Стоит отметить, что после завершения матча "Кайрата" против кипрского "Пафоса", который закончился ничьей, болельщики в соцсетях в положительном ключе высказались о голкипере Темирлане Анарбекове.
Напомним, футболисты казахстанского "Кайрата" на своем поле сыграли вничью с кипрским "Пафосом" в матче Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26, хотя играли в большинстве.
