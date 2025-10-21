"Спас нас от позора": вратарь "Кайрата" Темирлан Анарбеков снова стал звездой соцсетей

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Спорт
      Провели подряд дней с нами
      Самат Каримов
      Самат Каримов
      Редактор

      "Спас нас от позора": вратарь "Кайрата" Темирлан Анарбеков снова стал звездой соцсетей

      Опубликовано:

      Казахстанский футболист Темирлан Анарбеков
      Темирлан Анарбеков. Фото: Пресс-служба ФК "Кайрат"

      После завершения матча "Кайрата" против кипрского "Пафоса", который закончился ничьей, болельщики в соцсетях в положительном ключе высказались о голкипере Темирлане Анарбекове, передает NUR.KZ

      Пользователь X José, на которого подписаны более 45 тыс. человек, высоко оценил игру Темирлана Анарбекова.

      "Анарбеков сделал 5 сейвов в своем первом матче Лиги чемпионов. Он вратарь с невероятной реакцией. Пусть его путь будет чист. Если он продолжит в том же духе, его переведут в Европу", - написал эксперт.

      Казахстанские болельщики в Threads также высоко отозвались об игре Анарбекова.

      "Анарбеков настоящий герой, рискует собой ради игры, такого вратаря надо ценить", - написано в аккаунте madin.s.

      По данным Goal_kz, Темирлан спас всю команду.

      "Анарбеков - лучший игрок матча. Человек, который спас нас сегодня от позора", - указано в посте.

      View on Threads

      Многие болельщики заявили, что похвалы по итогам матча с "Пафосом" заслужил только вратарь.

      Свежая публикация по теме:
      "Барселона", "Арсенал", "Интер" и "ПСЖ" одержали разгромные победы в Лиге чемпионов

      "С такой игрой "Кайрат" должен ставить цены не от 100 тыс., а бесплатно людей пускать на стадион. Если бы не Анарбеков - вообще бы слили, имея преимущество на одного игрока больше",- считает автор публикации в аккаунте rostislav_prosport.

      Издание Оffside_kz отметило, что Темирлан Анарбеков вновь стал героем команды.

      "Его выдающаяся игра спасла алматинцев от поражения и принесла первое очко на групповом этапе турнира. Болельщики в шутку отмечают, что после такого матча вратарь заслужил уже не машину, а квартиру", - пишет издание.

      View on Threads

      Напомним, в августе текущего года Темирлан Анарбеков, который стал героем матча в Лиге чемпионов против "Селтика", стал резко популярным в социальных сетях. За неполные сутки на 21-летнего вратаря в Instagram подписались более 90 тыс. болельщиков.

      Напомним, футболисты казахстанского "Кайрата" на своем поле сыграли вничью с кипрским "Пафосом" в матче Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26, хотя играли в большинстве.

      При этом, до начала матча "Кайрата" с "Пафосом" казахстанцы высказывали недовольство ситуацией с продажей билетов. По их словам, некоторых болельщиков запускали бесплатно.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      "Кайрат" в Лиге чемпионов УЕФА
      Больше по этой теме

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.