"Спас нас от позора": вратарь "Кайрата" Темирлан Анарбеков снова стал звездой соцсетей
После завершения матча "Кайрата" против кипрского "Пафоса", который закончился ничьей, болельщики в соцсетях в положительном ключе высказались о голкипере Темирлане Анарбекове, передает NUR.KZ
Пользователь X José, на которого подписаны более 45 тыс. человек, высоко оценил игру Темирлана Анарбекова.
"Анарбеков сделал 5 сейвов в своем первом матче Лиги чемпионов. Он вратарь с невероятной реакцией. Пусть его путь будет чист. Если он продолжит в том же духе, его переведут в Европу", - написал эксперт.
Казахстанские болельщики в Threads также высоко отозвались об игре Анарбекова.
"Анарбеков настоящий герой, рискует собой ради игры, такого вратаря надо ценить", - написано в аккаунте madin.s.
По данным Goal_kz, Темирлан спас всю команду.
"Анарбеков - лучший игрок матча. Человек, который спас нас сегодня от позора", - указано в посте.
Многие болельщики заявили, что похвалы по итогам матча с "Пафосом" заслужил только вратарь.
"С такой игрой "Кайрат" должен ставить цены не от 100 тыс., а бесплатно людей пускать на стадион. Если бы не Анарбеков - вообще бы слили, имея преимущество на одного игрока больше",- считает автор публикации в аккаунте rostislav_prosport.
Издание Оffside_kz отметило, что Темирлан Анарбеков вновь стал героем команды.
"Его выдающаяся игра спасла алматинцев от поражения и принесла первое очко на групповом этапе турнира. Болельщики в шутку отмечают, что после такого матча вратарь заслужил уже не машину, а квартиру", - пишет издание.
Напомним, в августе текущего года Темирлан Анарбеков, который стал героем матча в Лиге чемпионов против "Селтика", стал резко популярным в социальных сетях. За неполные сутки на 21-летнего вратаря в Instagram подписались более 90 тыс. болельщиков.
Напомним, футболисты казахстанского "Кайрата" на своем поле сыграли вничью с кипрским "Пафосом" в матче Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26, хотя играли в большинстве.
При этом, до начала матча "Кайрата" с "Пафосом" казахстанцы высказывали недовольство ситуацией с продажей билетов. По их словам, некоторых болельщиков запускали бесплатно.
