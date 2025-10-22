jitsu gif
    Спорт
      Провели подряд дней с нами
      Виктор Николаев
      Виктор Николаев
      Редактор

      "Досада есть": капитан "Кайрата" прокомментировал матч с "Пафосом"

      Опубликовано:

      Белорусский футболист Александр Мартынович
      Александр Мартынович. Фото: Данияр Ахметов / Пресс-служба ФК "Кайрат"

      Капитан алматинского "Кайрата" Александр Мартынович в интервью QSport высказался об игре с "Пафосом", которая прошла накануне в южной столице и завершилась со счетом 0:0.

      Футболист заявил, что ему досадно упустить победу - ведь почти весь матч алматинцы играли в большинстве.

      "Чувствую себя нормально. Немного, конечно, досадно, потому что играли всю игру в большинстве. Хотелось бы такие матчи выигрывать. Но что есть, то есть. Мы рады первому очку в Лиге чемпионов, поэтому будем дальше стараться набирать очки. У меня лично досада есть. Когда у них на четвертой минуте удалили игрока, было ощущение, что доведем до победы", - признался Александр.

      Он также предположил, чего им не хватило в этой игре.

      "Но не хватило немного остроты, хладнокровия впереди. Возможно, не хватило высокого нападающего, на которого можно было бы просто с фланга подать. У нас очень невысокий нападающий, ему тяжело было с Луисом бороться", - заявил капитан.

      Свежая публикация по теме:
      "Кайрат" может перенести домашние матчи Лиги чемпионов в Астану

      Мартынович также рассказал о сильных сторонах "Пафоса", которые заметил по ходу игры.

      "Пафос" - хорошая команда, с хорошими атакующими футболистами, которые очень хорошо выбегали в контратаки. И когда мы подготовку вели, то на этом акцент делали - что ребята очень хорошо выбегают в контратаки. Когда у них появились большие зоны в первом тайме, наш вратарь вытащил. Это был бы, конечно, эпик фэйл, если бы мы пропустили", - сказал капитан "Кайрата".

      Напомним, вчера в рамках третьего тура общего этапа встретились команды "Кайрат" и "Пафос". Матч на Центральном стадионе Алматы завершился нулевой ничьей.

      Сегодня, 22 октября, на сайте УЕФА обновили рейтинг команд по итогам игрового дня. Так, алматинский "Кайрат" после получения первого очка переместился на 33-ю строчку, обойдя "Бенфика", "Атлетик" и "Аякс".

      Лидерские позиции занимают ПСЖ, "Интер" и "Арсенал".

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

      "Кайрат" в Лиге чемпионов УЕФА
