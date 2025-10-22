Сколько заработал алматинский "Кайрат" за историческое первое очко в Лиге чемпионов

Стало известно, сколько заработает алматинский футбольный клуб "Кайрат" за ничью в третьем туре общего этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26, передает NUR.KZ.

В третьем туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА алматинцы на домашнем стадионе сыграли вничью с кипрским "Пафосом" (0:0).

За ничью "Кайрат" получит от УЕФА 700 тысяч евро (438 миллионов тенге). Отметим, что за победу предусмотрены призовые в размере 2,1 миллиона евро (1,31 миллиарда тенге).

"Кайрат" стартовал в общем этапе главного еврокубка с двух крупных поражений португальскому "Спортингу" (Лиссабон) и испанскому "Реалу" (Мадрид). Минимальная сумма, которую алматинцы гарантированно заработают в Лиге чемпионов, составляет 20,25 млн евро. При этом 17 млн евро уже поступили на счета клуба - это базовые выплаты УЕФА, отправляемые за неделю до старта турнира.

Также соперниками казахстанского клуба в основном раунде будут английский "Арсенал", итальянский "Интер", бельгийский "Брюгге", датский "Копенгаген" и греческий "Олимпиакос".

"Кайрат" после получения первого очка переместился на 33-ю строчку, обойдя португальскую "Бенфику", испанский "Атлетик" и нидерландский "Аякс".

