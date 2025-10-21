"С шарфом пускают бесплатно": ситуация с билетами на матч "Кайрата" в Лиге чемпионов возмутила Казнет
До начала матча "Кайрата" с "Пафосом" казахстанцы на просторах социальной сети Threads высказывали недовольство ситуацией с продажей билетов, передает NUR.KZ.
По данным Goal_kz, билеты на матч раздали работникам крупных компаний.
"Билеты на матч "Кайрат"- "Пафос" не реализуются и клуб решил пойти на другой шаг,хоть как-то заполнить стадион. Руководство приняло решение раздать билеты крупным компаниям — часть секторов уже снята с продажи. На других секторах 80-90% мест также убрали из открытой продаж", - сказано в публикации.
Пользователь Аq.samal заявила, что некоторых болельщиков на матч пропускают бесплатно.
"Купила билет еще в день старта продаж. Сегодня прихожу к стадиону, а тут толпу пропускают бесплатно, если есть шарф. Надеюсь это будет уроком руководству клуба, что за такие деньги вы будете просто запускать бесплатно и не будете зарабатывать так, как хотели.
Нужно было признать что сильно завысили цену на билеты и хотя бы за сутки спустили бы цены до 5-10 тысяч", - заявила девушка.
В аккаунте aluashkinno также пишут, что стадион пока полупустой.
"Половина стадиона пустая. Билетов много, но народу мало. Цены высокие, интереса - ноль. Футбол есть, атмосферы - нет?" - написано в посте.
Также появились жалобы на организаторов розыгрышей в соцсетях, которые обещали разыграть билеты среди фанатов.
"Безответственность организатора, обещали фанатам бесплатный выход, тысяча людей ждали, а именно самые настоящие фанаты в итоге не запустили на матч "Кайрат" - "Пафос", - указано в публикации _temirkhanov_1.
Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу футбольного клуба "Кайрат" с просьбой разъяснить ситуацию.
Ранее футбольные клубы "Кайрат" и "Пафос" объявили стартовые составы на очный матч общего этапа Лиги чемпионов.
