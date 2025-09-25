"Болельщик – это 12 игрок команды": тренер "Кайрата" высказался о значимости поддержки

Рафаэль Уразбахтин, главный тренер ФК "Кайрат" рассказал о значимости поддержки болельщиков во время матча с "Реалом" во время брифинга в РСК, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я, честно, думаю, что на стадионе будут болельщики, которые имеют отношение к футбольному клубу "Кайрат". Естественно, если они покупают билеты, то они хотят поддержать свою команду, любимую команду. На мой взгляд, в такие периоды весь Казахстан объединяется. Мы на себе это испытали уже, когда мы играли в предварительных матчах Лиги чемпионов. То есть поддержка была от всего Казахстана.

Не только от болельщиков Алматы, не только от жителей города Алматы. Мы чувствовали поддержку от всего Казахстана. Поэтому на самом деле я не разделяю болельщиков "Кайрата" и других болельщиков. В этот момент, я думаю, мы все объединяемся, и поддержка будет на должном уровне", - сообщил тренер.

Он выразил уверенность, что будет мощная поддержка от болельщиков и это станет дополнительной мотивацией для футболистов.

"Болельщик - это 12-й игрок команды. Поэтому мы здесь тоже на болельщиков надеемся", - заключил Уразбахтин.

Напомним, ранее казахстанский "Кайрат" узнал соперников по общему этапу Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. В их число попал мадридский "Реал".

А 23 сентября в Казахстане официально стартовала продажа билетов на матч между "Кайратом" и мадридским "Реалом". Пользователи Сети сообщали о больших очередях при попытке купить билеты.

Уже на следующий день в пресс-службе алматинского ФК "Кайрат" заявили, что на предстоящий матч с мадридской командой "Реал" были распроданы абсолютно все билеты.

