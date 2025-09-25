"Болельщик – это 12 игрок команды": тренер "Кайрата" высказался о значимости поддержки

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Спорт
      Провели подряд дней с нами

      "Болельщик – это 12 игрок команды": тренер "Кайрата" высказался о значимости поддержки

      Опубликовано:

      футбольное поле
      Футбольное поле. Иллюстративное фото: pixabay.com

      Рафаэль Уразбахтин, главный тренер ФК "Кайрат" рассказал о значимости поддержки болельщиков во время матча с "Реалом" во время брифинга в РСК, передает корреспондент NUR.KZ.

      "Я, честно, думаю, что на стадионе будут болельщики, которые имеют отношение к футбольному клубу "Кайрат". Естественно, если они покупают билеты, то они хотят поддержать свою команду, любимую команду. На мой взгляд, в такие периоды весь Казахстан объединяется. Мы на себе это испытали уже, когда мы играли в предварительных матчах Лиги чемпионов. То есть поддержка была от всего Казахстана.

      Не только от болельщиков Алматы, не только от жителей города Алматы. Мы чувствовали поддержку от всего Казахстана. Поэтому на самом деле я не разделяю болельщиков "Кайрата" и других болельщиков. В этот момент, я думаю, мы все объединяемся, и поддержка будет на должном уровне", - сообщил тренер.

      Свежая публикация по теме:
      "Забронировали весь": что происходит в отеле, где остановился "Реал" в Алматы (видео)

      Он выразил уверенность, что будет мощная поддержка от болельщиков и это станет дополнительной мотивацией для футболистов.

      "Болельщик - это 12-й игрок команды. Поэтому мы здесь тоже на болельщиков надеемся", - заключил Уразбахтин.

      Напомним, ранее казахстанский "Кайрат" узнал соперников по общему этапу Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. В их число попал мадридский "Реал".

      А 23 сентября в Казахстане официально стартовала продажа билетов на матч между "Кайратом" и мадридским "Реалом". Пользователи Сети сообщали о больших очередях при попытке купить билеты.

      Уже на следующий день в пресс-службе алматинского ФК "Кайрат" заявили, что на предстоящий матч с мадридской командой "Реал" были распроданы абсолютно все билеты.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      "Кайрат" в Лиге чемпионов УЕФА
      Больше по этой теме

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.