"Им тоже будет непросто": тренер "Кайрата" оценил возможности "Реала"

Рафаэль Уразбахтин, главный тренер ФК "Кайрат", оценил возможности команды и соперников в лице мадридского "Реала" на брифинге в РСК, передает корреспондент NUR.KZ.

"Постараемся оправдать ожидания болельщиков. В первую очередь, конечно же, мы должны выступить достойно. Я не хочу сейчас говорить о результате каком-то, но в первую очередь мы должны показать достойную игру. На этом будем концентрироваться", - сообщил Уразбахтин.

Он отметил, что в "Реале" играют такие же люди, и выразил мнение, что игрокам команды соперника будет непросто.

"Надо учитывать и длительный перелет, и напряженный график самого "Реала". Они за последние, если я не ошибаюсь, дней 7-8 проведут три перелета, матчи, и наверняка будет определенная ротация. Мы на себе это уже испытали, вот эти длинные перелеты и акклиматизация, поэтому я думаю, им тоже будет непросто.

Ну а для нас, для наших ребят, конечно же, уже приезд таких игроков - это большая мотивация. И то, что они могут на их фоне проверить свои возможности, проверить свои качества как игроков, то здесь, я думаю, не нужна дополнительная мотивация. Ребята горят желанием проявить себя. В футбол играют не имена, а живые люди", - заключил тренер.

Напомним, ранее казахстанский "Кайрат" узнал соперников по общему этапу Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. В их число попал мадридский "Реал".

А 23 сентября в Казахстане официально стартовала продажа билетов на матч между "Кайратом" и мадридским "Реалом". Пользователи Сети сообщали о больших очередях при попытке купить билеты.

Уже на следующий день в пресс-службе алматинского ФК "Кайрат" заявили, что на предстоящий матч с мадридской командой "Реал" были распроданы абсолютно все билеты.

