Матч "Кайрата" и "Реала" в Алматы пройдет в закрытом режиме

Казахстанский "Кайрат" и испанский "Реал" проведут очный матч Юношеской лиги УЕФА в закрытом режиме, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт алматинского клуба.

Команды из игроков не старше 19 лет встретятся в Алматы во вторник, 30 сентября. Матч пройдет в Академии имени Тимура Сегизбаева и начнется в 12:00 по местному времени.

По решению принимающей стороны игра состоится в закрытом формате. Данный шаг объясняется ограниченной вместимостью стадиона, который рассчитан на 250 посадочных мест.

"Посетить матч в качестве зрителей смогут исключительно сотрудники клуба, тренерский состав Академии, а также родители воспитанников", — уточняется в сообщении "Кайрата".

Также на игру будут допущены аккредитованные сотрудники СМИ.

"Футбольный клуб "Кайрат" выражает благодарность болельщикам за понимание и приглашает поддержать команду у экранов", — говорится в заявлении, где анонсировали появляение информации о прямой трансляции "в ближайшее время".

Напомним, 30 сентября в рамках Лиги чемпионов УЕФА встретятся и основные команды "Кайрата" и "Реала". Этот матч пройдет на Центральном стадионе Алматы. 23 сентября стартовала продажа билетов, и болельщики столкнулись с многочисленными проблемами.

Что касается Юношеской лиги УЕФА, то "Кайрат" стартовал в ней с выездного поражения от португальского "Спортинга" (Лиссабон) со счетом 2:3. Дубль в том матче оформил Азамат Туякбаев.

"Реал" же на старте этого турнира с тем же счетом обыграл на своем поле французский "Марсель".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.