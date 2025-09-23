Перед стартом продаж билетов на матч с "Реалом" в "Кайрате" сделали заявление
Опубликовано:
В ФК "Кайрат" желающим посетить матчи Лиги чемпионов УЕФА напомнили о том, где купить билеты, чтобы не нарваться на мошенников, передает NUR.KZ со ссылкой на клуб.
В Telegram-канале ФК "Кайрат" в преддверии открытия продаж билетов на матчи Лиги чемпионов УЕФА болельщиков предупредили о случаях мошенничества, связанных с ложными объявлениями и перепродажей.
"Билеты, приобретенные у третьих лиц или через неофициальные каналы, будут аннулированы, а лица, купившие их, не смогут пройти на стадион", - говорится в сообщении клуба.
Напомним, продажа на матч "Кайрат" - "Реал Мадрид" начнется 23 сентября в 17:00 через официальный сайт клуба, где также можно узнать и обо всех остальных официальных источниках для приобретения билетов.
Напомним, ранее стала известна стоимость и категории билетов на матч "Кайрата" против мадридского клуба "Реал", который состоится 30 сентября в Алматы.
А главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин на пресс-конференции посетовал на давление из-за предстоящего матча с мадридским "Реалом" - ему поступало очень много звонков по поводу билетов.
Добавим, в конце августа казахстанский "Кайрат" узнал соперников по общему этапу Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. В их число попал мадридский "Реал".
В Сети публиковали кадры с реакцией игроков "Кайрата" на итоги жеребьевки в общем этапе Лиги чемпионов. Также в ФК "Кайрат" разъяснили порядок и сроки реализации билетов на домашние матчи общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в том числе - на игру с "Реалом".
Недавно футболисты казахстанского "Кайрата" потерпели выездное поражение от португальского "Спортинга" в матче Лиги чемпионов УЕФА. Матч прошел на стадионе "Жозе Алваладе" в Лиссабоне и завершился крупной победой хозяев поля со счетом 4:1.
Португальский защитник "Кайрата" Луиш Мата после разгромного поражения "Спортингу" высказался о скором матче с мадридским "Реалом". А УЕФА тем временем включил сейв 18-летнего казахстанца в список лучших в Лиге чемпионов.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- До 250 тыс. тенге: названа стоимость билетов на матч "Кайрата" с "Реалом" на стадионе в Алматы
- "Я не кассир": тренер "Кайрата" пожаловался на звонки из-за билетов на матч с "Реалом"
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2289396-pered-startom-prodazh-biletov-na-match-s-realom-v-kayrate-sdelali-zayavlenie/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах