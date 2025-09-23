Перед стартом продаж билетов на матч с "Реалом" в "Кайрате" сделали заявление

В ФК "Кайрат" желающим посетить матчи Лиги чемпионов УЕФА напомнили о том, где купить билеты, чтобы не нарваться на мошенников, передает NUR.KZ со ссылкой на клуб.

В Telegram-канале ФК "Кайрат" в преддверии открытия продаж билетов на матчи Лиги чемпионов УЕФА болельщиков предупредили о случаях мошенничества, связанных с ложными объявлениями и перепродажей.

"Билеты, приобретенные у третьих лиц или через неофициальные каналы, будут аннулированы, а лица, купившие их, не смогут пройти на стадион", - говорится в сообщении клуба.

Напомним, продажа на матч "Кайрат" - "Реал Мадрид" начнется 23 сентября в 17:00 через официальный сайт клуба, где также можно узнать и обо всех остальных официальных источниках для приобретения билетов.

