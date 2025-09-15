Матч "Кайрат" — "Реал": стало известно, когда стартуют продажи билетов и сколько будут стоить

В ФК "Кайрат" разъяснили порядок и сроки реализации билетов на домашние матчи общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в том числе - на игру с "Реалом", передает NUR.KZ со ссылкой на сайт клуба.

На официальном сайте ФК "Кайрат" сообщается, что продажа билетов на матч "Кайрат" - "Реал Мадрид" стартует 23 сентября в 17:00 по времени Алматы.

Отмечается, что на один ИИН будет допускать приобретение не более двух билетов в одни руки, а данные будут строго проверяться как при покупке, так и при входе на стадион.

"Цены на билеты, согласованные с УЕФА и единые для всех домашних матчей общего этапа, составят от 30 000 до 250 000 тенге. Ценовая политика соответствует требованиям турнира и международной практике проведения матчей Лиги чемпионов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что владельцы абонементов получат возможность заранее выкупить свои места по льготной цене.

Также часть билетов традиционно будет распределяться в рамках утвержденных социальных и клубных квот: они будут переданы тренерам и воспитанникам академии "Кайрат" и ее филиалов, спортсменам паралимпийских видов спорта, а также действующим сотрудникам и почетным ветеранам клуба.

Напомним, встреча "Кайрата" с мадридским "Реалом" состоится 30 сентября в Алматы. Матч пройдет на Центральном стадионе города, начало - в 21.45 по местному времени. Мы также писали, как и где купить билеты. Накануне стало известно, что голкипер алматинского футбольного клуба "Кайрат" и национальной сборной Казахстана Темирлан Анарбеков получил травму в матче 23-го тура премьер-лиги. На 10-й минуте матча Анарбеков столкнулся с игроком соперника, когда хотел перехватить мяч. Главный тренер ФК "Кайрат" Рафаэль Уразбахтин заявил, что основной голкипер команды Темирлан Анарбеков не сможет помочь клубу в ближайших матчах.

