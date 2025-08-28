Реакцию игроков "Кайрата" на будущий матч с "Реалом" во время жеребьевки сняли на видео

В Сети публикуют кадры с реакцией игроков "Кайрата" на итоги жеребьевки в общем этапе Лиги чемпионов. Игроки обрадовались будущему матчу с мадридским "Реалом", передает NUR.KZ.

Игроки казахстанского клуба "Кайрат" смотрели жеребьевку Лиги чемпионов вместе. Пресс-служба клуба показала, как игроки эмоционально реагировали на жеребьевку.

Также реакцией подопечных в stories своей страницы в Instagram поделился тренер команды Рафаэль Уразбахтин. Видео с его страницы моментально разлетелись по группам в соцсетях.

На кадрах слышно, что игроки очень хотели сыграть именно с "Реалом", некоторые даже несколько раз выкрикивали имя команды. Когда стало известно, что "Кайрат" действительно примет на домашнем стадионе клуб из Мадрида, футболисты повскакивали с мест и радостно закричали, многие не могли поверить.

Напомним, ранее казахстанский "Кайрат" узнал соперников по общему этапу Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. В их число попал мадридский "Реал".

Так, в Алматы сыграют "Реал" (Мадрид, Испания), "Брюгге" (Бельгия), "Олимпиакос" (Пирей, Греция), "Пафос" (Кипр). А в гостях "Кайрат" сыграет с клубами "Интер" (Милан, Италия), "Арсенал" (Лондон, Англия), "Спортинг" (Лиссабон, Португалия) и "Копенгаген" (Дания).

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.