      Самат Каримов
      Самат Каримов
      Редактор

      От 28 тысяч тенге: началась продажа билетов на первый матч "Кайрата" в Лиге чемпионов УЕФА

      Опубликовано:

      Футболисты "Кайрата" в ЛЧ 2025/26
      Футболисты "Кайрата". Фото: Пресс-служба ФК "Кайрат"

      Пресс-служба ФК "Кайрат" сообщила о старте продаж билетов на матч клуба против португальского "Спортинга", который казахстанская команда проведет в гостях, передает NUR.KZ.

      Клуб обратился к поклонникам с информацией о возможности поддержать клуб в Португалии. Отметим, что игра со "Спортингом" состоится в Лиссабоне.

      "Уже 18 сентября в Лиссабоне наша команда дебютирует в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА, где встретится со "Спортингом". Матч состоится на стадионе "Жозе Алваладе". Для болельщиков "Кайрата" выделены гостевые секторы B11 и B13", - сказано в сообщении.

      Корреспондент NUR.KZ изучил сайт по продаже билетов на матч "Кайрата" и "Спортинга". Отметим, что все места на выделенных трибунах доступны за 28 тыс. тенге.

      Напомним, после жеребьевки Лиги чемпионов стало известно, что у себя на Центральном стадионе в Алматы "Кайрат" примет испанский "Реал" (Мадрид), бельгийский "Брюгге", греческий "Олимпиакос" (Пирей) и кипрский "Пафос".

      В гостях подопечные Рафаэля Уразбахтина сыграют против итальянского "Интера" (Милан), английского "Арсенала" (Лондон), португальского "Спортинга" (Лиссабон) и датского "Копенгагена".

      Накануне сообщалось, что продажа билетов на матч "Кайрат" - "Реал Мадрид" стартует 23 сентября в 17:00 по времени Астаны.

      При этом, голкипер клуба Темирлан Анарбеков получил травму в матче 23-го тура премьер-лиги. На 10-й минуте матча Анарбеков столкнулся с игроком соперника, когда хотел перехватить мяч. Главный тренер ФК "Кайрат" Рафаэль Уразбахтин заявил, что Анарбеков не сможет помочь клубу в ближайших матчах.

